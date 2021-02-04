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Російський військовий літак порушив кордони Естонії. Москві передали ноту

Естонія, Четвер 04 лютого 2021 16:02
Російський військовий літак порушив кордони Естонії. Москві передали ноту
Фото: Іл-76 (GettyImages)
Автор: Дмитро Левицький

Вранці 3 лютого російський військовий транспортний літак Іл-76МД порушив повітряний простір Естонії. Інцидент стався поблизу острова Вайндло.

Про це повідомило естонське агентство ERR.

Транспондер російського літак був увімкнений, але під час порушення повітряного простору Іл-76 не відповідав службі повітряного руху Естонії. Літак перебував на території Естонії близько хвилини.

Через інцидент сьогодні, 4 лютого, Міністерство закордонних справ Естонії викликало російського посла. Міністерство вручило послу РФ ноту протесту.

Нагадаємо, наприкінці листопада британські винищувачі підіймалися в небо на перехоплення двох російських патрульних протичовнових літаків Ту-142. Російські літаки близько наблизилися до британського повітряного простору.

Також РБК-Україна писало про подібний випадок у вересня 2020 року. Тоді британські винищувачі перехоплювали російські Ту-142, які увійшли в контрольовану Британією зону міжнародного повітряного простору.

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Новини України В світі Російська ФедераціяЭстониявоздушное пространствоИЛ-76Літак

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