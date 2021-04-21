Винищувачі НАТО перехопили над Балтійським морем російські бойові літаки

Винищувачі НАТО перехопили над Балтійським морем групу російських бойових літаків . Вони вилетіли з материкової частини Росії і кілька годин перебували в міжнародному повітряному просторі, а потім повернулися назад.

Відзначається, що 21 квітня в небі над Балтійським морем були помічені два російські бомбардувальники Ту-160 в супроводі винищувачів Су-27 і Су-35. Їх на видаленні супроводжував літак дальнього радіолокаційного стеження А-50, який, в свою чергу, прикривали ще два винищувачів. Вони провели в міжнародному повітряному просторі над морем близько 3 годин і повернулися на материкову частину Росії.

У перехопленні взяли участь бойові літаки з Німеччини та Італії, а також польські та датські винищувачі F-16 з місць постійного базування. Вони вилетіли з аеродром в Польщі, Естонії та Литви.

"Захід продемонструвало пильність і реакцію НАТО на інциденти в повітрі, а також колективні зусилля наших союзників по забезпеченню безпеки повітряного простору для всіх його користувачів", - відзначили в прес-службі.

Фото: літаки в небі (ac.nato.int))