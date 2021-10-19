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Міністр оборони США відповів Росії на заяву про НАТО: Україна має право сама прийняти рішення

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Київ, Вівторок 19 жовтня 2021 13:57
Міністр оборони США відповів Росії на заяву про НАТО: Україна має право сама прийняти рішення Фото: міністр оборони США Ллойд Остін (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Міністр оборони США Ллойд Остін прокоментував заяву Росії про вступ України в НАТО. За його словами, Україна сама приймає рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг міністра.

За його словами, США продовжують підтримувати Україну.

"Жодна третя країна не має вето на вступ до НАТО. Україна має право вирішувати свою зовнішню політику без зовнішнього втручання. Наша підтримка українського суверенітету є непохильною і ми будемо продовжувати праювати разом", - заявив він.

Нагадаємо, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що вступ України в НАТО буде найгіршим сценарієм для Росії. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відповів на це тим, що найгірший сценарій уже відбувся.

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