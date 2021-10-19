Таран про військову допомогу США: підвищує наші спроможності на Донбасі

Військова допомога США збільшує можливості Збройних сил на Донбасі. Крім того, вона підвищує бойові спроможності України на морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг міністрів оборони України та США.

"Допомога від США збільшує наші спроможності. Наша система зв'язку на передовій базується на американських засобах радіозв'язку, засобах криптозахисту, вона дозволяє нам виконувати завдання і тримати в таємниці наші переговори від російських засобів перехоплення", - зазначив Андрій Таран.

За його словами, допомога США підвищує бойові спроможності України на морі, оскільки поставляються кораблі класу Island і ще будуть поставлятися швидкісні кораблі класу Mark 6.

Крім того, Україна отримує засоби контрбатарейної боротьби.

"Тому, наскільки ефективна (допомога, - ред.)? Дуже ефективна", - додав Таран.