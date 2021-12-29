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Зеленський і Блінкен обговорили майбутні переговори США і Росії

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Середа 29 грудня 2021 18:48
Зеленський і Блінкен обговорили майбутні переговори США і Росії Фото: Володимир Зеленський і Ентоні Блінкен (president.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

У середу, 29 грудня, державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. В ході бесіди сторони обговорили майбутні дипломатичні переговори США і Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держдепартаменту США.

Під час розмови Блінкен підтвердив непохитну підтримку США незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України на тлі нарощування Росією військових біля кордонів України.

При цьому вони обговорили зусилля з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.

Разом з тим, Ентоні Блінкен в Twitter повідомив, що США і Україна продовжать тісні консультації щодо стримування російської агресії.

"У розмові з президентом України Володимиром Зеленським я підтвердив повну підтримку України з боку США. Ми будемо продовжувати тісні консультації з Україною, НАТО, союзниками і партнерами в наших дипломатичних зусиллях щодо стримування подальшої російської агресії", - написав держсекретар США.

Нагадаємо, раніше генсек Єнс Столтенберг закликав провести засідання Ради НАТО-Росія в січні.

Крім того, раніше у Білому домі заявили, що проведуть переговори з Росією 10 січня

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Володимир Зеленський Російська Федерація Сполучені Штати Америки Ентоні Блінкен
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