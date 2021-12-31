ru ua
Пт, 31 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Байден зателефонує Зеленському після бесіди з Путіним: названа дата

Новость на русском →
П'ятниця 31 грудня 2021 20:32
Байден зателефонує Зеленському після бесіди з Путіним: названа дата Фото: Джо Байден і Володимир Зеленський (колаж РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Сполучених Штатів Джо Байден проведе телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським у неділю, 2 січня. Зокрема, вони обговорять нарощування Росією військових на кордонах України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення журналіста Associated Press в Twitter.

"У неділю Байден проведе бесіду з лідером України, щоб підтвердити підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України, обговорити нарощування Росією військової потужності на кордонах України і проаналізувати підготовку до майбутніх дипломатичних контактів, щоб сприяти деескалації регіональної напруженості", - написав він.

Нагадаємо, в Білому домі раніше заявили, що найближчим часом відбудеться бесіда Байдена з Зеленським.

Крім того, раніше Зеленський і держсек США Ентоні Блінкен обговорили майбутні переговори США і Росії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Сполучені Штати Америки Україна Джозеф Байден
NEWS
Онлайн, без штрафів та добровільно. Правила військового обліку для жінок планують змінити
Онлайн, без штрафів та добровільно. Правила військового обліку для жінок планують змінити
DAILY
Час ультиматумів. Чого чекати Україні в новому році
Сергій Щербинаголовний редактор РБК-Україна Час ультиматумів. Чого чекати Україні в новому році