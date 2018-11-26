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Порошенко та Меркель обговорили агресію РФ та введення воєнного стану в Україні

Новини » Політика    26.11.2018 - 16:21
Порошенко та Меркель обговорили агресію РФ та введення воєнного стану в Україні
Фото: Петро Порошенко та Ангела Меркель (president.gov.ua)

Порошенко проінформував Меркель про акт агресії РФ проти України в акваторії Керченської протоки

Президент України Петро Порошенко та канцлер Німеччини Ангела Меркель у ході телефонних переговорів обговорили агресію Росії та введення воєнного стану в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу глави держави.

Як зазначається, Порошенко проінформував Меркель про акт агресії РФ проти України в акваторії Керченської протоки та дії України у відповідь, зокрема, запровадження режиму воєнного стану.

У свою чергу, Меркель висловила занепокоєння ескалацією агресії РФ із застосуванням зброї і повідомила, що робитиме все для деескалації. Порошенко закликав посилити тиск на Росію задля негайного звільнення українських моряків та кораблів.

"Співрозмовники скоординували дії щодо підготовки до Європейської Ради, яка відбудеться в Брюсселі у грудні. Також було домовлено продовжити українсько-німецькі консультації для вирішення ситуації", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчора, 25 листопада, Рада національної безпеки і оборони України рекомендувала ввести воєнний стан в Україні через дії РФ в Азовському морі.

Як відомо, парламентський комітет рекомендував Раді підтримати введення військового положення. На даний момент очікується засідання Ради з цього питання.

Порошенко проводить телефонні переговори з Меркель Порошенко та Меркель сьогодні обговорять ситуацію в Азовському морі
Новини України Порошенко ПетроАнгела Меркель
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