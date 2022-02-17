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Росія повинна відійти від безодні і відвести війська від України, - Трасс

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Київ, Четвер 17 лютого 2022 17:14
Росія повинна відійти від безодні і відвести війська від України, - Трасс Фото: міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

Міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс вважає, що Російська Федерація повинна відвести свої війська від кордонів з Україною. А також відійти від краю безодні і перейти до вирішення питань дипломатичним шляхом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її брифінг за підсумками зустрічі з українським колегою Дмитром Кулебою.

"Росія повинна ще раз задуматися про свої дії. Незважаючи на російські заяви, немає підтверджень, що війська відводяться. Росія повинна відійти від краю безодні і вдатися до дипломатії", - зазначила Трасс.

Зазначимо, напередодні російська сторона оголосила про часткове відведення військ, але українська розвідка не побачила жодних доказів цього.

Нагадаємо, сьогодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба оголосив, що Україна створила тристоронній альянс з Польщею та Великобританією.

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