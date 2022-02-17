Росія повинна відійти від безодні і відвести війська від України, - Трасс

Міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс вважає, що Російська Федерація повинна відвести свої війська від кордонів з Україною. А також відійти від краю безодні і перейти до вирішення питань дипломатичним шляхом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на її брифінг за підсумками зустрічі з українським колегою Дмитром Кулебою.

"Росія повинна ще раз задуматися про свої дії. Незважаючи на російські заяви, немає підтверджень, що війська відводяться. Росія повинна відійти від краю безодні і вдатися до дипломатії", - зазначила Трасс.