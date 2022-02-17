Россия должна отойти от бездны и отвести войска от Украины, - Трасс

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс считает, что Российская Федерация должна отвести свои войска от границ с Украиной. А также отойти от края бездны и перейти к решению вопросов дипломатическим путем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее брифинг по итогам встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

"Россия должна еще раз задуматься о своих действиях. Несмотря на российские заявления, нет подтверждений, что войска отводятся. Россия должна отойти от края бездны и прибегнуть к дипломатии", - отметила Трасс.