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Україна створила альянс з Британією та Польщею

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Київ, Четвер 17 лютого 2022 16:50
Україна створила альянс з Британією та Польщею Фото: міністр закордонних справ України Дмитрйи Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба оголосив, що Україна створила тристоронній альянс з Польщею і Великобританією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільний брифінг Кулеби з Міністром закордонних справ Британії Ліз Трас.

"Ми маємо честь повідомити про створення Україною, Британією та Польщею нового тристороннього формату співпраці. Ми оголошуємо саме про створення цього тристороннього українсько-польсько-британського альянсу", - заявив він.

Нагадаємо, в січні цього року Великобританія запропонувала створити тристоронній Альянс з Україною та Польщею.

Зазначимо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив про підтримку Україною створення Чорноморсько-Балтійської осі. За його словами, Альянс з Польщею і Великобританією може її зміцнити.

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Україна Великобританія Польша Дмитро Кулеба
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