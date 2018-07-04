Росія в Азовському морі затримала румунське судно

Судно курсувало в Бердянськ
В Азовському морі співробітники берегової охорони Федеральної служби безпеки Росії затримали румунське судно WHITE STAR. Про це Facebook повідомив головний редактор blackseanews Андрій Клименко.
"Щодо кризи в Азовському морі - затримання румунської судна WHITE STAR (IMO 9381938) катером берегової охорони ФСБ РФ вранці 4 липня 2018 південніше Бердянської коси. 11:00 мч, 20 миль на південь (36 км). Судно йде з Гереке (Туреччина) в Бердянськ", - повідомив він.
Фото (facebook.com/Andrii Klymenko)
Нагадаємо, в Азовському морі в ніч на 3 липня 2018 року кораблем берегової охорони Федеральної служби безпеки (ФСБ) Росії затримано два судна, що йшли з і в Маріуполь.