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Росія в Азовському морі затримала румунське судно

НовиниНадзвичайні події    04.07.2018 - 14:25
Фото: румунське судна (WHITE STAR volga_tropa/LiveJournal)
Фото: румунське судна (WHITE STAR volga_tropa/LiveJournal)

Судно курсувало в Бердянськ

В Азовському морі співробітники берегової охорони Федеральної служби безпеки Росії затримали румунське судно WHITE STAR. Про це Facebook повідомив головний редактор blackseanews Андрій Клименко.

"Щодо кризи в Азовському морі - затримання румунської судна WHITE STAR (IMO 9381938) катером берегової охорони ФСБ РФ вранці 4 липня 2018 південніше Бердянської коси. 11:00 мч, 20 миль на південь (36 км). Судно йде з Гереке (Туреччина) в Бердянськ", - повідомив він.

 

 

Фото (facebook.com/Andrii Klymenko)

Нагадаємо, в Азовському морі в ніч на 3 липня 2018 року кораблем берегової охорони Федеральної служби безпеки (ФСБ) Росії затримано два судна, що йшли з і в Маріуполь.

 

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Теги публікації: ФСБ, Російська Федерація, Азовское море  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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