Росія в Азовському морі затримала два турецьких судна з вантажем

ФСБ Росія затримала два судна, що йшли з і в Маріуполь

В Азовському морі в ніч на 3 липня 2018 року кораблем берегової охорони Федеральної служби безпеки (ФСБ) Росії затримано два судна, що йшли з і в Маріуполь. Про це у Facebook повідомив головний редактор blackseanews Андрій Клименко.

За його словами, 2 липня орієнтовно о 20:30 на відстані 12 морських миль (22 км) на південь від Бердянської коси берегової охорони ФСБ Росії був затриманий турецький суховантаж HALISDEMIR, судно йде з Маріуполя в Туркель (Туреччина). Тривалість затримки - дві години.

Крім того, 3 липня орієнтовно о 00:30 на відстані 11 морських миль (20 км) на південь від Бердянської коси берегової охорони ФСБ РФ був затриманий турецький суховантаж NAZLIM, судно йшло в Маріуполь. Тривалість затримки - три години.

Щодо кризи в Азовському морі (74) - в ніч з 2 на 3 липня 2018 майже в одній точці на південь від Бердянська кораблем... Опубліковано Andrii Klymenko Понеділок, 2 липня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія перекинула близько 40 бойових кораблів в Азовське море. Це переважно катери ФСБ і військові катери.