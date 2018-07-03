Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Росія в Азовському морі затримала два турецьких судна з вантажем

НовиниНадзвичайні події    03.07.2018 - 12:37
Фото: суховантаж HALISDEMIR (shipspotting.com)
Фото: суховантаж HALISDEMIR (shipspotting.com)

ФСБ Росія затримала два судна, що йшли з і в Маріуполь

В Азовському морі в ніч на 3 липня 2018 року кораблем берегової охорони Федеральної служби безпеки (ФСБ) Росії затримано два судна, що йшли з і в Маріуполь. Про це у Facebook повідомив головний редактор blackseanews Андрій Клименко.

За його словами, 2 липня орієнтовно о 20:30 на відстані 12 морських миль (22 км) на південь від Бердянської коси берегової охорони ФСБ Росії був затриманий турецький суховантаж HALISDEMIR, судно йде з Маріуполя в Туркель (Туреччина). Тривалість затримки - дві години.

Крім того, 3 липня орієнтовно о 00:30 на відстані 11 морських миль (20 км) на південь від Бердянської коси берегової охорони ФСБ РФ був затриманий турецький суховантаж NAZLIM, судно йшло в Маріуполь. Тривалість затримки - три години.

 

Щодо кризи в Азовському морі (74) - в ніч з 2 на 3 липня 2018 майже в одній точці на південь від Бердянська кораблем...

Опубліковано Andrii Klymenko Понеділок, 2 липня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія перекинула близько 40 бойових кораблів в Азовське море. Це переважно катери ФСБ і військові катери.

У Криму відкрили дві справи проти кримського татарина, що заявив про тортури ФСБ, - адвокат У Криму затримали кримську татарку, - адвокат
Теги публікації: ФСБ, Азовское море  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Люди втратили здатність мислити": Бабченко жорстко розкритикував росіян після перемоги РФ на ЧС-2018
"Спорт і є політика": Притула жорстко висловився про ставлення до ЧС-2018
"Вони серед нас": Приходько показала підтримку "ДНР" у Дніпрі (відео)
Уляна Супрун розповіла, як захистити себе від підробок при купівлі ліків
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся