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Россия в Азовском море задержала румынское судно

НовостиПроисшествия    04.07.2018 - 14:25
Фото: румынское судна (WHITE STAR volga_tropa/LiveJournal)
Фото: румынское судна (WHITE STAR volga_tropa/LiveJournal)

Судно курсировало в Бердянск

В Азовском море сотрудники береговой охраны Федеральной службы безопасности России задержали румынское судно WHITE STAR. Об этом в Facebook сообщил главный редактор blackseanews Андрей Клименко.

"Относительно кризиса в Азовском море - задержание румынского судна WHITE STAR (IMO 9381938) катером береговой охраны ФСБ РФ утром 4 июля 2018 южнее Бердянской косы. 11:00 мч, 20 миль на юг (36 км). Судно идет с Гереке (Турция) в Бердянск", - сообщил он.

 

 

Фото (facebook.com/Andrii Klymenko)

Напомним,  в Азовском море в ночь на 3 июля 2018 года кораблем береговой охраны Федеральной службы безопасности России задержаны два суда, шедших из и в Мариуполь. 

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Теги публикации: ФСБ, Российская Федерация, Азовское море  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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