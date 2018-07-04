Россия в Азовском море задержала румынское судно

Судно курсировало в Бердянск
В Азовском море сотрудники береговой охраны Федеральной службы безопасности России задержали румынское судно WHITE STAR. Об этом в Facebook сообщил главный редактор blackseanews Андрей Клименко.
"Относительно кризиса в Азовском море - задержание румынского судна WHITE STAR (IMO 9381938) катером береговой охраны ФСБ РФ утром 4 июля 2018 южнее Бердянской косы. 11:00 мч, 20 миль на юг (36 км). Судно идет с Гереке (Турция) в Бердянск", - сообщил он.
Фото (facebook.com/Andrii Klymenko)
Напомним, в Азовском море в ночь на 3 июля 2018 года кораблем береговой охраны Федеральной службы безопасности России задержаны два суда, шедших из и в Мариуполь.