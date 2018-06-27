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Интервью

Россия перебросила в Азовское море около 40 военных кораблей, - разведка

НовостиОбщество    27.06.2018 - 18:10
Иллюстративное фото: флот РФ (mil.ru)
Иллюстративное фото: флот РФ (mil.ru)

До начала аннексии Крыма Украина так и не договорилась с Россией о морских границах

Российская Федерация (РФ) перебросила около 40 боевых кораблей в Азовское море. Это преимущественно катера Федеральной службы безопасности (ФСБ) и военные катера, сообщил в эфире "5 канала" представитель главного управления разведки министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

По его словам, до начала аннексии Крыма и военной агрессии со стороны России Украина так и не договорилась о морских границах с восточным соседом.

"Это граница и в Азовском море, и в Керченском проливе - ее нет. Очень активные действия начались в мае 2018 года. На сегодня по данным военной разведки около 40 катеров, боевых катеров применяет РФ в акватории Азовского моря. Их раньше в таком количестве не было. Это и катера ФСБ, и военные катера. Даже два малых ракетных корабля перебрасывались из Каспия в Азовское море, это была демонстрация усиления", - сказал Скибицкий.

Он напомнил, что в 2003 году Украина подписала с РФ международный двусторонний договор "О сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива". В документе говорится, что Азовское море - это внутренние воды Украины и Российской Федерации, потому что так случилось исторически". По договору, торговые суда и военные корабли под флагом Украины или России могут свободно находиться в любой точке Азовского моря и Керченском проливе.

Относительно оценок угрозы наступления России с моря, то Скибицкий отметил, что такая угроза существует, но на сегодня в РФ недостаточно судов для этого.

"Есть угроза, но на сегодня по нашим оценкам там еще не достаточно плавсредств, чтобы провести широкомасштабную операцию, но накопление этого вооружения и войск в Азовском море", - сказал представитель разведки.

Напомним, недавно генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Российская Федерация развивает новый военный потенциал.

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Теги публикации: корабль  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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