Россия в Азовском море задержала два турецких суда с грузом

ФСБ Россия задержала два суда, шедших из и в Мариуполь

В Азовском море в ночь на 3 июля 2018 года кораблем береговой охраны Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержаны два суда, шедших из и в Мариуполь. Об этом в Facebook сообщил главный редактор blackseanews Андрей Клименко.

По его словам, 2 июля ориентировочно в 20:30 на расстоянии 12 морских миль (22 км) к югу от Бердянской косы береговой охраной ФСБ России был задержан турецкий сухогруз HALISDEMIR, судно идет из Мариуполя в Туркель (Турция). Продолжительность задержки - два часа.

Кроме того, 3 июля ориентировочно в 00:30 на расстоянии 11 морских миль (20 км) к югу от Бердянской косы береговой охраной ФСБ РФ был задержан турецкий сухогруз NAZLIM, судно шло в Мариуполь. Продолжительность задержки - три часа.

Щодо кризи в Азовському морі (74) - в ніч з 2 на 3 липня 2018 майже в одній точці на південь від Бердянська кораблем... Опубліковано Andrii Klymenko Понеділок, 2 липня 2018 р.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия перебросила около 40 боевых кораблей в Азовское море. Это преимущественно катера ФСБ и военные катера.