Росія з 2014 року незаконно видобула у Криму понад 10 млрд куб. м газу

Фото: бурова вийшла (ДАК "Чорноморнафтогаз")

За шість років окупації видобуток поступово знизився через санкції

Росія з початку окупації Криму в 2014 році видобула на півострові 10,4 млрд куб. м природного газу. Про це повідомила Світлана Нєжнова, генеральний директор ДАК "Чорноморнафтогаз", дочірньої компанії НАК "Нафтогаз України" на Українському енергетичному форумі в Києві.

Вона зазначила, що спостерігається уповільнення видобутку з 2 млрд куб. м у 2014 році до 1,5 млрд куб. в 2019 році. За її словами, скорочення видобутку сприяють міжнародні санкції.

"За ці роки, з 2014 по 2019, Російська Федерація видобула з родовищ, які належать Україні, 10,4 млрд куб. м", - сказала вона.

Нагадаємо, в лютому 2020 року НАК "Нафтогаз України" і шість компаній групи "Нафтогаз" подали відповідь на зустрічну заяву Російської Федерації щодо розміру компенсації збитків у рамках арбітражного виробництва при Постійній палаті третейського суду в Гаазі.

"Нафтогаз" додатково обґрунтував свою заяву щодо розміру компенсації збитків, завданих незаконною експропріацією кримських активів "Нафтогазу" в 2014 році - розмір збитків плюс відсотки оцінюється приблизно в 8 млрд доларів.

Зазначимо, на початку січня 2020 року виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що "Нафтогаз України" подає оновлені позови проти Росії в Третейський суд Гааги. Він повідомив, що розраховує на рішення суду наприкінці 2020 або в 2021 році.

Зазначимо Арбітражний трибунал у Парижі 26 листопада 2018 року прийняв рішення про стягнення з Російської Федерації 1,3 млрд доларів збитків, завданих Ощадбанку внаслідок анексії Криму.