Россия с 2014 года незаконно добыла в Крыму более 10 млрд куб. м газа

Фото: буровая вышла (ГАК "Черноморнафтогаз")

За шесть лет оккупации добыча постепенно снизилась из-за санкций

Россия с начала оккупации Крыма в 2014 году добыла на полуострове 10,4 млрд куб. м природного газа. Об этом сообщила Светлана Нежнова, генеральный директор ГАК "Черноморнафтогаз", дочерней компании НАК "Нафтогаз Украины" на Украинском энергетическом форуме в Киеве.

Она отметила, что наблюдается замедление добычи с 2 млрд куб. м в 2014 году до 1,5 млрд куб. в 2019 году. По ее словам, сокращению добычи способствуют международные санкции.

"За эти годы, с 2014 по 2019, Российская Федерация добыла из месторождений, которые принадлежат Украине, 10,4 млрд куб. м", - сказала она.

Напомним, в феврале 2020 года НАК "Нафтогаз Украины" и шесть компаний группы "Нафтогаз" подали ответ на встречное заявление Российской Федерации относительно размера компенсации убытков в рамках арбитражного производства при Постоянной палате третейского суда в Гааге.

"Нафтогаз" дополнительно обосновал свое заявление относительно размера компенсации убытков, нанесенных незаконной экспроприацией крымских активов "Нафтогаза" в 2014 году - размер убытков плюс проценты оценивается примерно в 8 млрд долларов.

Отметим, в начале января 2020 года исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что "Нафтогаз Украины" подает обновленные иски против России в Третейский суд Гааги. Он сообщил, что рассчитывает на решение суда в конце 2020 или в 2021 году.

Отметим Арбитражный трибунал в Париже 26 ноября 2018 года принял решение о взыскании с Российской Федерации 1,3 млрд долларов убытков, причиненных Ощадбанку вследствие аннексии Крыма.