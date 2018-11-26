Арбітраж у Парижі зобов'язав Росію виплатити Ощадбанку 1,3 млрд доларів за окупацію Криму

Фото: Ощабанк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Ощадбанк буде добиватися стягнення коштів з Росії по всьому світі

Арбітражний трибунал у Парижі 26 листопада 2018 року ухвалив рішення про стягнення з Російської Федерації 1,3 млрд доларів збитків, завданих Ощадбанк внаслідок анексії Криму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу банку.

Як зазначили в прес-службі, після отримання рішення арбітражу Ощадбанк почне вживати всіх можливих дій для виконання рішення та стягнення коштів з Російської Федерації.

Сума відшкодування становитиме 1,3 млрд доларів плюс відсотки, які будуть нараховуватись з моменту винесення рішення до моменту фактичної компенсації.

"Банк буде активно добиватись виконання Арбітражного рішення щодо активів Росії у відповідних юрисдикціях у всьому світі", - зазначається в повідомленні.

Слухання відбулося згідно з арбітражним регламентом Комісії ООН з права міжнародної торгівлі 1976 року, а також відповідно до угоди між Кабінетом міністрів України і урядом Російської Федерації про заохочення та взаємний захист інвестицій.

Загалом обсяг позовної заяви Ощадбанку проти Російської Федерації з усіма додатками становив більш ніж 30 000 аркушів. Слухання справи відбулись у березні 2017 року.

Ощадбанк є першою компанією, 100% акцій якої належать державі, та першою банківською установою, яка виграла справу проти Російської Федерації щодо збитків, отриманих внаслідок анексії Криму.

"Наш приклад свідчить, що спроби примусити державу-агресора відповісти в юридичній площині за збитки, що виникли через окупацію частини території України, мають добру перспективу", - голова правління Ощадбанку Андрій Пишний

Він закликав інші українські компанії, як державної, так і приватної форм власності, звертатись у міжнародний арбітраж для того, щоб відновити справедливість і "примусити окупанта відповісти хоча б за економічні втрати України внаслідок розбійницького нападу".

Нагадаємо, в травні 2018 року Міжнародний арбітражний суд в Гаазі (Permanent Court of Arbitration) постановив, що Росія повинна сплатити українським інвесторам компенсацію за нерухоме майно в анексованому Криму у сумі 159 млн доларів. Рішення ухвалено за позовом колишнього голови правління ПриватБанку Олександра Дубілета і ще 17 компаній.

У жовтні 2018 року Федеральний суд Швейцарії підтвердив право Арбітражного суду Женеви розглядати позов 12 українських компаній щодо компенсації збитків за експропріацію кримських об'єктів.