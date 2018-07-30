У Росії заявили про виграш спору у України в СОТ по вагонах

Україна подала позов у жовтні 2015 року

Директор департаменту торгових переговорів Мінекономрозвитку Росії Максим Медведков заявив, що РФ виграла спір у України у Світовій організації торгівлі (СОТ) по вагонах. Про це повідомляє РІА Новини.

Зокрема, згідно з інформацією Медведкова, Україна подала позов у жовтні 2015 року, який стосувався обмеження імпорту вагонів і стрілочних переводів.

У позові зазначалося, що з 2013 року Росія обмежує поставки з України вагонів, рухомого складу, стрілочних переводів та інших комплектуючих. Підкреслювалося, що дії Москви були необгрунтованими. Однак, як стверджують в Мінекономіки РФ, СОТ прийняла рішення на користь Росії.

Нагадаємо, в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України раніше заявили, що продовження РФ обмеження транзиту через її територію з території України є порушенням зобов'язань РФ у рамках СОТ.

У міністерстві підкреслювали, що Україна докладає всіх зусиль, щоб довести факт порушення Росією міжнародних зобов'язань при обмеженні транзиту по території України, і, як наслідок, відновити транзитний рух через територію РФ.