В России заявили о выигрыше спора у Украины в ВТО по вагонам

Украина подала иск в октябре 2015 года

Директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития России Максим Медведков заявил, что РФ выиграла спор у Украины во Всемирной организации торговли (ВТО) по вагонам. Об этом сообщает РИА Новости.

В частности, согласно информации Медведкова, Украина подала иск в октябре 2015 года, который касался ограничения импорта вагонов и стрелочных переводов.

В иске отмечалось, что с 2013 года Россия ограничивает поставки из Украины вагонов, подвижного состава, стрелочных переводов и других комплектующих. Подчеркивалось, что действия Москвы были необоснованными. Однако, как утверждают в Минэкономики РФ, ВТО приняла решение в пользу России.

Напомним, в Министерстве экономического развития и торговли Украины ранее заявили, что продление РФ ограничения транзита через ее территорию с территории Украины является нарушением обязательств РФ в рамках ВТО.

В министерстве подчеркивали, что Украина прилагает все усилия, чтобы доказать факт нарушения Россией международных обязательств при ограничении транзита по территории Украины, и, как следствие, восстановить транзитное движение через территорию РФ.