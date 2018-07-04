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Интервью

Ограничения РФ на транзит из Украины нарушают обязательства в ВТО, - МЭРТ

НовостиЭкономика    04.07.2018 - 13:38
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

Украина прилагает все усилия, чтобы доказать факт нарушения Россией международных обязательств при ограничении транзита

Продление Российской Федерацией (РФ) ограничение транзита через ее территорию с территории Украины является нарушением обязательст РФ в рамках Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом заявили в Министерстве экономического развития ы торговли Украины, передает пресс-служба Кабмина.

В МЭРТ отмечатили, что Украина прилагает все усилия, чтобы доказать факт нарушения Россией международных обязательств при ограничении транзита по территории Украины, и, как следствие, восстановить транзитное движение через территорию РФ.

"Позиция Украины заключается в том, что действия России не соответствуют ее обязательствам в рамках Всемирной торговой организации (ВТО), а потому должны быть отменены", - сообщили в правительстве.

Также напомнили, что в сентябре 2016 года Украина обжаловала меры по ограничению транзитного движения в ВТО. Сейчас дело находится в активной стадии, а решение ожидается в конце 2018 года.

Ограничения РФ на транзит касаются:

Запрета транзита украинских товаров по территории России на территорию Казахстана и Кыргызстана непосредственно через украинско-российскую государственную границу.

Международных транзитных перевозок с территории Украины, которые осуществляются исключительно через территорию Республики Беларусь с применением специальных средств идентификации (пломб), включая те, что действуют на основе GLONASS, и с использованием регистрационных карточек для водителей.

Определение стационарных и передвижных контрольных пунктов: два на российско-белорусской и три на российско-казахской границах.

Запрета транзита через территорию России товаров с территории Украины в отношении которых:

Россия применяет ставки ввозных пошлин, отличные от нуля (ввозные пошлины согласно ставкам Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза);

Действует запрет на ввоз в Россию определенных сельскохозяйственных товаров в соответствии с постановлением правительства России от 7 августа 2014 года № 778 "О мерах по реализации указов урезидента от 6 августа 2014 года № 560 и от 24 июня 2014 года № 320"

Напомним, ранее сообщалось, что ограничения на транзит территории России со стороны Украины продлены до 1 января 2019 года.

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Теги публикации: транзит  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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