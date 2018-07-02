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У Росії продовжили заходи безпеки при транзиті товарів з України

НовиниЕкономіка    02.07.2018 - 11:18
Ілюстративне фото (facebook.com/fifaworldcup)
Ілюстративне фото (facebook.com/fifaworldcup)

Заходи безпеки при транзиті товарів з України продовжили до 1 січня 2019 року

В Росії продовжили дію указу щодо забезпечення економічної безпеки і національних інтересів при транзиті українських товарів через територію Росії в Казахстан і Киргизію. Відповідний документ опублікований на офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ.

Повідомляється, що в колишній редакції заходи по забезпеченню безпеки Росії діяли з 1 січня 2016 року до 30 червня 2018 го, однак тепер вони продовжені до 1 січня 2019 року.

Відзначимо, що комплекс заходів має на увазі перевезення товарів з України транзитом через Росію тільки з території Білорусії і за умови забезпечення ідентифікації особливими пломбами з технологією ГЛОНАСС вантажних приміщень транспортних засобів і поїздів, місць, в яких можуть перевозитися товари. Крім того, пломби повинні встановлюватися і зніматися при в'їзді в Росію і при виїзді з неї в спеціальних пунктах.

Також заходи російської влади зобов'язують водіїв мати при собі облікові талони.

Як відомо, Росія 1 січня 2016 року ввела заборону на транзитні автомобільні та залізничні перевезення з України, а також на перевезення товарів, які включені до списку санкцій. 

Нагадаємо, за даними Національного банку України в 2017 році імпорт товарів України з Російської Федерації збільшився на 40%.

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Теги публікації: Російська Федерація, транзит, товары  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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