Опубліковано список країн, які не підтримали резолюцію ООН по Криму

Ілюстративне фото (nog.ch)

19 країн проголосували проти резолюції

Резолюцію ООН по Криму, в якій Росію закликають вивести свої війська з півострова і припинити окупацію території України не підтримали 19 країн. Про це у Facebook повідомив прес-секретар постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко.

Так, проти резолюції проголосували Вірменія, Білорусь, Бурунді, Камбоджа, Китай, Куба, Північна Корея, Іран, Киргизстан, Лаос, М'янма, Нікарагуа, Філіппіни, Росія, Сербія, Судан, Сирія, Венесуела і Зімбабве.

Зазначимо, резолюцію підтримали 63 країни-члена ООН, ще 66 - утрималися.

Нагадаємо, у резолюції також йдеться, посилення російської військової присутності та перешкоджання міжнародної навігації в регіоні Чорного та Азовського морів негативно впливає на соціально-економічну ситуацію в прибережних районах.

Крім цього, йдеться про рекомендації іноземним державам, міжнародним організаціям і установам утримуватися від візитів до тимчасово окупованих АР Крим і Севастополя без узгодження з Україною

Фото: список країн, які проголосували проти (facebook.com/oleg.nikolenko.50)

Нагадаємо, що 14 листопада третій комітет Генеральної асамблеї ООН підтримав проект оновленої резолюції по Криму. Проект резолюції підтримали 67 країн, ще 23 висловилися проти документа.