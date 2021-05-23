У водах Німеччини продовжили укладання "Північного потоку-2"

У водах Німеччини продовжилося укладання російського газопроводу "Північний потік-2". Зокрема, до укладання приступило судно-трубоукладач "Фортуна".

Про це повідомляє видання Zeit з посиланням на представника компанії-оператора Nord Stream 2 AG.

Роботи почалися після того, як Федеральне відомство з судноплавства і гідрографії розпорядилося про негайне виконання дозволу на будівництво двокілометрової ділянки у виключній економічній зоні Німеччини.

За словами представника компанії, судно "Фортуна" в даний час працює відповідно до наявних дозволів і заяв влади.

Нагадаємо, раніше Сполучені Штати ввели санкції щодо російських організацій і судів за проектом"Північний потік-2". Під санкції потрапили 13 судів.

Крім того, представник Держдепартаменту США Джаліна Портер заявила, що Вашингтон все ще має намір використовувати всі доступні дипломатичні інструменти, щоб зупинити будівництво газопроводу"Північний потік-2".

18 травня портал Axios повідомив, що відмова від санкцій щодо " Північного потоку-2" може означати, що адміністрація Джо Байдена не бажає ставити під загрозу свої відносини з Німеччиною через російський трубопровід.