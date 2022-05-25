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У Росії знову заговорили про Медведчука: чи розглядають його обмін

Фото: Віктор Медведчук (kremlin.ru)
Автор: Марія Кучерявець

У російському МЗС оцінили можливість обміну нардепа Віктора Медведчука. Там заявили, що такого варіанту не розглядають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РІА Новини".

"Ні, не розглядається, ми такої інформації не маємо", - сказав заступник глави МЗС РФ Андрій Руденко.

Що з Медведчуком?

Нагадаємо, про затримання нардепа Віктора Медведчука стало відомо ввечері 12 квітня.

Він намагався втекти з країни. Майже через тиждень після арешту він попросив президентів України та Росії обміняти його на українських військових, але тоді російська сторона відмовилася.

Згодом в МВС пояснили, що наразі ведуться активні переговори про обмін Медведчука на бійців із "Азовсталі", тому затриманий нардеп вирішив дати покази проти колишнього президента України Петра Порошенка.

Після чого в Росії підтвердили наміри. Депутат Держдуми РФ Леонід Слуцький заявив, що Росія може "розглянути питання" обміну Медведчука на оборонців Маріуполя, але вже невдовзі він відмовився від своїх слів.

У Кремлі ж стверджують, що не розглядають можливості обміну Медведчука на захисників Маріуполя, заявивши, що це "різні категорії".

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Віктор Медведчук