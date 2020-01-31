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У Росії виявили перші випадки зараження коронавірусом

Новини » Надзвичайні події     31.01.2020 - 14:48
У Росії виявили перші випадки зараження коронавірусом
Ілюстративне фото (jyllands-posten dk)

Два перші випадки зараження виявлені в Забайкальському краї і Тюменської області

Віце-прем'єр Російської Федерації Тетяна Голікова заявила, що в Росії виявлені перших зараження коронавірусом 2019-nCoV. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

За її словами, перші два випадки зараження виявлені в Забайкальському краї і Тюменської області, а обидва заражених є громадянами Китаю.

Крім того, віце-прем'єр заявила, що РФ почне евакуацію своїх громадян з провінції Хубей в Китайській Народній Республіці. Після цього вони будуть поміщені в карантин на 14 днів.

Нагадаємо, китайський коронавірус поширився вже в 21 країні, в результаті чого 9820 осіб захворіли і загинули 213.

Крім того, у Британії зафіксували перші випадки захворювання новим видом китайського коронавірусу. Захворювання підтвердили у двох членів однієї сім'ї. Зараз інфіковані отримують спеціалізовану допомогу. В той самий час в Німеччині підтвердили п'ятий випадок захворювання коронавірусом. Хворий контактував із зараженим коронавірусом людиною.

Додамо, що на екстреному засіданні 30 січня Всесвітня організація охорони здоров'я визнала спалах китайського коронавіруса надзвичайною ситуацією міжнародного значення.

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