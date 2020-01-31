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У Львові двох осіб ізолювали в інфекційній лікарні після повернення з Китаю

Новини » Суспільство     31.01.2020 - 14:50
У Львові двох осіб ізолювали в інфекційній лікарні після повернення з Китаю
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Обидва нещодавно повернулися з Китаю

У Львові із симптомами респіраторних захворювань госпіталізували двох громадян. Про це на брифінгу повідомив в.о. директора департаменту охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації Андрій Васько, передає ZAXID.NET.

Повідомляється, що українці ізольовані у спеціальні бокси з окремими входами, до яких має доступ обмежене коло осіб.

"У пацієнтів, які повернулися з Китаю, виявлені легкі катаральні симптоми. Вони повернулися не з визначених зоною епідеміологічної небезпеки провінцій і були госпіталізовані в інфекційну лікарню. Їм провели експрес-тести на грип. Вони негативні. Інші проби і аналізи відібрані і надіслані до Центру громадського здоров’я МОЗ України. Стан здоров’я цих пацієнтів сьогодні - близький до задовільного, у них спостерігаються легкі катаральні симптоми", - повідомив Васько.

Необхідні аналізи були взяті 27 і 29 січня, наразі проводяться лабораторні дослідження. За словами чиновника, попередні результати будуть відомі наприкінці наступного тижня.

Нагадаємо, станом на 31 січня, в Україні не зареєстровано жодного випадку захворювання на коронавірус китайського походження. Водночас, Міністерство охорони здоров'я вже працює над розробкою проєктів рішень для протидії поширення коронавірусу в Україні.

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