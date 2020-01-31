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У Німеччині та Британії зафіксували нові випадки зараження коронавірусом

Новини » Надзвичайні події     31.01.2020 - 12:04
У Німеччині та Британії зафіксували нові випадки зараження коронавірусом
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Німеччині хворий контактував з інфікованою коронавірусом людиною

У Німеччині підтвердили п'ятий випадок захворювання новим видом коронавірусу, який поширюється світом після спалаху в китайському Ухані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал CNN.

За даними Міністерства охорони здоров'я Баварії, новий випадок був зафіксований у працівника компанії Webasto, який контактував з інфікованою коронавірусом громадянкою Китаю.

Як пише BBC, головний лікар Британії заявив про два випадки захворювання коронавірусом на території Сполученого Королівства. Хворі є членами однієї сім'ї, наразі вони отримують спеціалізовану допомогу. Це перший випадок зараження коронавірусом в Британії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Баварії помістили в карантин 90 людей, які могли контактувати з інфікованою коронавірусом китаянкою. Частина осіб, яких помістили в карантин, є співробітниками компанії Webasto в Стокдорфі. Інфікована громадянка Китаю відвідувала семінар в компанії.

Також РБК-Україна писало, що кількість заражених новим видом коронавірусу наближається до 10 тисяч. За офіційними даними, станом на 31 січня коронавірусом захворіли 9,5 тисяч людей, лише за останню добу було підтверджено 1 982 випадки зараження.

Крім того, Всесвітня організація охорони здоров'я визнала спалах китайського коронавіруса нового типу надзвичайною ситуацією міжнародного значення. Коронавірус зафіксований вже в 18 країнах за межами Китаю.

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