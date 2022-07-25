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У Росії погрожують оголосити "іноагентами" кілька єврейських організацій, - ЗМІ

Фото: Росія може ліквідувати кілька єврейських організацій в країні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Кілька єврейських організацій можуть оголосити "іноземними агентами" в Росії. Їх представники вже отримали відповідні листи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Jerusalem Post.

Організації, які фінансуються урядами Ізраїлю і США, отримали листи від Міністерства юстиції РФ. У них попереджається про те, що об'єднання можуть оголосити "іноагентами" і примусово закрити. При цьому організації, які не отримують іноземного фінансування, не отримали подібних листів.

Представники однієї з організації повідомили в коментарі ЗМІ, що в їх роботі "немає ніяких змін".

Видання зазначає, що Єврейське агентство "Сохнут" на початку цього місяця також отримало подібне "попередження".

За інформацією журналістів, Ізраїль готує численні кроки на випадок закриття офісів "Сохнута" у РФ. Зокрема, Єрусалим може затягнути розгляди в питанні приналежності Олександрівського подвір'я, відкликати посла і посилити військову підтримку України.

Скандал з Єврейським агентством

Уряд Росії вимагає припинити роботу Єврейського агентства, яке займається питаннями репатріації. Басманний суд Москви розгляне позов 28 липня.

При цьому в Ізраїлі жорстко відреагували на рішення РФ і заявили, що ліквідація агентства "Сохнут" вплине на відносини між країнами.

Також Ізраїль вирішив направити в Москву урядову делегацію.

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