Ліквідація Єврейського агентства вплине на відносини Ізраїлю та РФ, - прем'єр

В Ізраїлі назвали спроби закриття Єврейського агентства в Росії серйозною подією, яка вплине на відносини між країнами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Ізраїлю Яїра Лапіда у Twitter.

"Сьогодні я провів дискусію про діяльність Єврейського агентства в Росії. Відносини з Росією важливі для Ізраїлю, єврейська громада в Росії велика і важлива, і вона спливає в кожному політичному розмові з урядом в Москві. Закриття офісу агентства стане серйозною подією, яка вплине на відносини", - підкреслив Лапід.

При цьому прем'єр зазначив, що він доручив єврейській делегації бути готовою до відправки в Москву для переговорів щодо збереження роботи агентства.