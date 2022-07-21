Ізраїль відправить до Москви делегацію через спроби ліквідації Єврейського агентства

Зазначено, що прем'єр-міністр нещодавно провів оцінку ситуації щодо діяльності Єврейського агентства в Росії за участю представників Міністерства закордонних справ і Єврейського агентства. Також Лапід поговорив на цю тему з міністром імміграції та інтеграції Пніною Тамено-Шете.

"Оцінивши ситуацію, було прийнято рішення наступного тижня направити спільну делегацію канцелярії прем'єр-міністра, Міністерства закордонних справ, Міністерства юстиції та Міністерства абсорбції для забезпечення продовження діяльності Єврейського агентства в Росії", - сказано в повідомленні.

Повідомляється, що 24 липня відбудеться ще одне міжвідомче обговорення.