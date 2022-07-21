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Ізраїль відправить до Москви делегацію через спроби ліквідації Єврейського агентства

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Ізраїль, Четвер 21 липня 2022 20:03
Ізраїль відправить до Москви делегацію через спроби ліквідації Єврейського агентства Фото: Ізраїль відправить до Москви делегацію через спроби ліквідації Єврейського агентства (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Ізраїль вирішив направити в Москву урядову делегацію через спроби припинити роботу Єврейського агентства (Сохнут), яке займається питаннями репатріації в Ізраїль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канцелярію прем'єр-міністра Ізраїлю Яіра Лапіда.

Зазначено, що прем'єр-міністр нещодавно провів оцінку ситуації щодо діяльності Єврейського агентства в Росії за участю представників Міністерства закордонних справ і Єврейського агентства. Також Лапід поговорив на цю тему з міністром імміграції та інтеграції Пніною Тамено-Шете.

"Оцінивши ситуацію, було прийнято рішення наступного тижня направити спільну делегацію канцелярії прем'єр-міністра, Міністерства закордонних справ, Міністерства юстиції та Міністерства абсорбції для забезпечення продовження діяльності Єврейського агентства в Росії", - сказано в повідомленні.

Повідомляється, що 24 липня відбудеться ще одне міжвідомче обговорення.

"Єврейська громада в Росії глибоко пов'язана з Ізраїлем, і її значення зростає в кожній політичній розмові з російським керівництвом. Ми будемо продовжувати діяти дипломатичними каналами, щоб важлива діяльність Єврейського агентства не припинялася", - сказав прем'єр-міністр.

Крім того, за інформацією ЗМІ, в Басманний суд Москви надійшов позов про ліквідацію Єврейського агентства. Бесіда за позовом призначена на 28 липня.

Нагадаємо, уряд Росії вимагає припинити роботу Єврейського агентства на території країни.

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