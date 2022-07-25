В России угрожают объявить "иноагентами" несколько еврейских организаций, - СМИ

Несколько еврейских организаций могут объявить "иностранными агентами" в России. Их представители уже получили соответствующие письма.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post.
Организации, которые финансируются правительствами Израиля и США, получили письма от Министерства юстиции РФ. В них предупреждается о том, что объединения могут объявить "иноагентами" и принудительно закрыть. При этом организации, которые не получают иностранного финансирования, не получили подобных писем.
Представители одной из организации сообщили в комментарии СМИ, что в их работе "нет никаких изменений".
Издание отмечает, что Еврейское агентство "Сохнут" в начале этого месяца также получило подобное "предупреждение".
По информации журналистов, Израиль готовит многочисленные шаги на случай закрытия офисов "Сохнута" в РФ. В частности, Иерусалим может затянуть разбирательства в вопросе принадлежности Александровского подворья, отозвать посла и усилить военную поддержку Украины.
Правительство России требует прекратить работу Еврейского агентства, которое занимается вопросами репатриации. Басманный суд Москвы рассмотрит иск 28 июля.
При этом в Израиле жестко отреагировали на решение РФ и заявили, что ликвидация агентства "Сохнут" повлияет на отношения между странами.
Также Израиль решил направить в Москву правительственную делегацию.
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