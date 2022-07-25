В России угрожают объявить "иноагентами" несколько еврейских организаций, - СМИ

Организации, которые финансируются правительствами Израиля и США, получили письма от Министерства юстиции РФ. В них предупреждается о том, что объединения могут объявить "иноагентами" и принудительно закрыть. При этом организации, которые не получают иностранного финансирования, не получили подобных писем.

Представители одной из организации сообщили в комментарии СМИ, что в их работе "нет никаких изменений".

Издание отмечает, что Еврейское агентство "Сохнут" в начале этого месяца также получило подобное "предупреждение".

По информации журналистов, Израиль готовит многочисленные шаги на случай закрытия офисов "Сохнута" в РФ. В частности, Иерусалим может затянуть разбирательства в вопросе принадлежности Александровского подворья, отозвать посла и усилить военную поддержку Украины.

Скандал с Еврейским агентством

Правительство России требует прекратить работу Еврейского агентства, которое занимается вопросами репатриации. Басманный суд Москвы рассмотрит иск 28 июля.

При этом в Израиле жестко отреагировали на решение РФ и заявили, что ликвидация агентства "Сохнут" повлияет на отношения между странами.

Также Израиль решил направить в Москву правительственную делегацию.