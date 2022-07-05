Росія вимагає припинити діяльність Єврейського агентства, - The Jerusalem Post

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Jerusalem Post .

За даними видання, наказ згорнути всі операції був отриманий на цьому тижні. Зараз офіс організації в Єрусалимі разом з МЗС Ізраїлю та канцелярією прем'єра готують відповідь.

"В рамках роботи делегації Єврейського агентства в Росії від нас час від часу вимагається вносити певні корективи, як того вимагає влада. Контакти з владою відбуваються постійно, з метою продовження нашої діяльності відповідно до правил, встановлених компетентними органами. Навіть сьогодні такий діалог має місце", - відповіли в єврейському агентстві на запит The Jerusalem Post.

Напруженість у відносинах

Розпорядження про заборону діяльності Єврейського агентства надійшло на тлі напруженості між Ізраїлем і Росією через позицію першого щодо війни в Україні і політики підтримки Києва та президента Володимира Зеленського.

Крім того, напередодні МЗС Росії назвав неприйнятними удари по Сирії, в яких звинувачують Ізраїль, і вимагав беззастережно припинити військові дії.

Передбачається, що заборона діяльності Сохнута може безпосередньо підірвати можливість російських євреїв емігрувати до Ізраїлю. На сьогодні тисячі людей завершили оформлення документів і чекають рейсів до Ізраїлю, але через санкції проти Росії більшість авіакомпаній припинили польоти між країнами.

Позиція російських євреїв

Джерела в російській єврейській громаді повідомили The Jerusalem Post, що "члени єврейської громади відчувають, що на них опустилася залізна завіса, і вони бояться, що не зможуть виїхати з країни". Одне з джерел також зазначило, що "багато євреїв заявили, що російська влада намагається їх заарештувати і що вони побоюються за своє життя".

Зазначимо, однією з основних цілей Єврейського агентства є сприяння репатріації євреїв до Ізраїлю по всьому світу. Якщо його роботу заборонять в Росії, це буде перший випадок за останні 30 років, коли в країні заборонена діяльність з репатріації.

Відповідь Ізраїлю

Міністр з питань алії та інтеграції Пніна Тамено-Шете вже відреагувала на можливий заборону Сохнута в Росії.

"Сьогодні вранці мені повідомили про рішення російського Міністерства юстиції. Як відомо, Єврейське агентство є центральним органом уряду і Міністерства у справах допомоги імміграції євреїв з усього світу в державу Ізраїль. Ми повинні забезпечити збереження масштабів їх діяльності, як це було протягом багатьох років. Я звернулася до прем'єр-міністра із закликом працювати з адміністрацією Москви над вирішенням проблеми", - зазначила вона.

За її словами, право на репатріацію є одним з головних прав євреїв в Росії, і Ізраїль подбає, щоб зберегти його.