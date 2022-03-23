У Росії повідомили про два обміни полоненими з Україною

У Міністерстві закордонних справ повідомили про проведення обмінів полоненими з Україною. Там заявили, що таких обмінів було здійснено два.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РІА Новини".

"Між РФ та Україною проведено вже два обміни утримуваними особами", - сказала представник МЗС Росії Марія Захарова.

Нагадаємо, як раніше повідомили в Офісі президента, викраденого окупантами міського голову Мелітополя обміняли на дев'ять російських солдатів-"строковиків". У переговорному процесі брали участь європейські дипломати.

Раніше президент Володимир Зеленський у розмові з прокурором Міжнародного кримінального суду говорив, що українська армія взяла в полон близько 2 000 російських військових.

Додамо, за даними Генпрокуратури, що в Україні вже працюють спеціальні табори для військовополонених.

Зазначимо, у Міністерстві внутрішніх справ пояснили, що робитимуть російськими військовополоненими. Їх, відповідно до норм міжнародного права, використовуватимуть для відбудови України, або як "обмінний фонд".

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