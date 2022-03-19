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Табори для російських військовополонених в Україні вже працюють, - Венедіктова

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Київ, Субота 19 березня 2022 09:25
Табори для російських військовополонених в Україні вже працюють, - Венедіктова Фото: генеральний прокурор Ірина Венедіктова (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні вже функціонують табори для військовополонених. Вони діють як того вимагає Женевська конвенція.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального прокурора України Ірину Венедіктову в інтерв'ю ВВС.

"Вже є (місця в таборах - ред.). Ми над цим попрацювали. Вони є, тому що цього, знову ж таки, вимагає Женевська конвенція. Я хочу, щоб ми були дуже відкриті. Ми працювали в межах міжнародного гуманітарного права, нашого національного законодавства і не переходили якісь межі, щоб потім до нас були питання...", - розповіла Венедіктова.

За її словами, допомога навіть медична допомога військовополоненим надається майже на (тому самому) рівні, як надається нашим захисникам.

"Тому я вважаю, що ми себе проявляємо як цивілізована країна, яка дає відсіч агресору, але сама не стає агресором", - зазначила Венедіктова.

На питання журналіста, що саме в цьому контексті означало слово "майже" вона відповіла паузою.

"Я думаю, що моя пауза буде достатньою відповіддю (посміхається)", - резюмувала генпрокурор.

Нагадаємо, раніше радник глави офісу президента Олексій Арестович повідомляв, що військові ЗСУ захопили в полон сотні російських військових. У зв'язку з цим він не виключав створення спеціальних таборів відповідно до норм міжнародного права.

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