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В России сообщили о двух обменах пленными с Украиной

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Москва, Среда 23 марта 2022 12:29
В России сообщили о двух обменах пленными с Украиной Фото: представитель МИД России Мария Захарова
Автор: Мария Кучерявец

В Министерстве иностранных дел сообщили о проведении обменов пленными с Украиной. Там заявили, что таких обменов было совершено два.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

"Между РФ и Украиной проведены уже два обмена удерживаемыми лицами", - сказала представитель МИД России Мария Захарова.

Напомним, как ранее сообщили в Офисе президента, похищенного оккупантами городского голову Мелитополя обменяли на девять русских солдат - "срочников". В переговорном процессе участвовали европейские дипломаты.

Ранее президент Владимир Зеленский в разговоре с прокурором Международного уголовного суда говорил, что украинская армия взяла в плен около 2 000 российских военных.

Добавим, по данным Генпрокуратуры, что в Украине уже работают специальные лагеря для военнопленных.

Отметим, в Министерстве внутренних дел объяснили, что будут делать российскими военнопленными. Их, согласно нормам международного права, будут использовать для восстановления Украины или как "обменный фонд".

Россия полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля. Война продолжается уже 28-й день. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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