Мера Мелітополя обміняли на дев'ятьох полонених російських "строковиків", - Офіс Президента
Міського голову Мелітополя обміняли на дев'ять російських солдатів-"строковиків". У переговорному процесі брали участь європейські дипломати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-секретаря офісу президента України.
"Мер Мелітополя Іван Федоров був звільнений з російського полону... За нього Росія отримала 9 своїх полонених солдатів 2002-2003 року народження. Це фактично діти. Це "строковики", яких за словами Міноборони РФ, в Україні немає", - прес-секретар глави ВП Даша Зарівна в ефірі українського телебачення.
В Офісі президента також зазначили, що найближчим часом Федоров повернеться до виконання своїх безпосередніх повноважень на посаді мера Мелітополя.
Раніше ми повідомляли, що Росія запитувала у Китаю військову техніку для підтримки війни. Китайська сторона надалі наявність таких прохань спростувала.
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