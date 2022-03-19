ru ua
Нд, 20 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Обмінний фонд" або відновлення країни: в МВС розповіли, що робитимуть з полоненими окупантами

Новость на русском →
Київ, Субота 19 березня 2022 19:18
"Обмінний фонд" або відновлення країни: в МВС розповіли, що робитимуть з полоненими окупантами Фото: перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Міністерстві внутрішніх справ пояснили, що робитимуть російськими військовополоненими. Їх, відповідно до норм міжнародного права, використовуватимуть для відбудови України, або як "обмінний фонд".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника міністра внутрішніх справ України Євгенія Єніна в ефірі телемарафону.

"Україна діє чітко відповідно до міжнародних норм гуманітарного права, зокрема Женевської конвенції, яка є невід'ємною частиною національного законодавства України. Безумовно, зазначені полонені будуть максимально використані надалі для відновлення економічного потенціалу нашої країни й, можливо, як обмінний фонд", - сказав Єнін.

Він також наголосив, що Україна зобов'язується утримувати їх відповідно до ратифікованих Київом норм міжнародного права.

Зазначимо, на сьогодні офіційно в українському полоні перебувають 562 російських військовослужбовців, при цьому Росія не розкриває кількість українських військовополонених.

Раніше президент Володимир Зеленський у розмові з прокурором Міжнародного кримінального суду говорив, що українська армія взяла в полон близько 2 000 російських військових.

Додамо, за даними Генпрокуратури, що в Україні вже працюють спеціальні табори для військовополонених.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство внутрішніх справ України Війська РФ Війна Росії проти України
NEWS
В Україні сьогодні будуть діяти 7 гуманітарних коридорів
В Україні сьогодні будуть діяти 7 гуманітарних коридорів
DAILY
Генерал США Бен Ходжес: Вторгнення РФ досягне піку наступного тижня
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Генерал США Бен Ходжес: Вторгнення РФ досягне піку наступного тижня