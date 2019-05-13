У Росії продовжили арешт п'ятьом фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір"

Фото: фігуранти "справи Хізб ут-Тахрір" (humanrights.org.ua)

Кримські татари залишаться в СІЗО у Ростові до 15 серпня

Таганрозький міський суд в Ростовській області Росії 13 травня продовжив запобіжний захід чотирьом фігурантам другої сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір", затриманих під час масових обшуків в анексованому Криму 27 березня. Про це повідомляють "Крим.Реалії".

Так, до 15 серпня в СІЗО залишаться Сейран Муртаза, Енвер Аметов, Меджит Абдурахманов і Рустем Сейтхалілов.

"Все було стандартно і шаблонно: набори чергових фраз про необхідність продовження запобіжного заходу і утримання в СІЗО через допит 15 свідків і проведення ряду слідчих заходів. Єдине клопотання, яке було задоволене за цей процес - допуск родичів на оприлюднення", - розповів адвокат Айдер Азаматов.

Він додав, що судове засідання було закрите нібито через те, що буде оголошуватися інформація, що є таємницею слідства. Однак інші аналогічні засідання, які проходять зараз в Ростові-на-Дону, відбуваються у відкритому режимі.

Крім того, сьогодні суддя Ленінського райсуду Ростова-на-Дону продовжив до 15 серпня запобіжний захід у вигляді утримання в СІЗО фігуранту другої сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір", громадському журналісту з Криму Ремзі Бекірову.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 27 березня під час незаконних обшуків в окупованому Криму в будинках кримських татар російські силовики затримали 20 осіб. Їх підозрюють в участі в організації "Хізб ут-Тахрір". На наступний день в Ростові-на-Дону були затримані ще троє кримських татар.

Крім того, 27-28 березня "суд" у Сімферополі виніс рішення про арешт всіх затриманих до 15 травня.