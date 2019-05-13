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В России продлили арест пятерым фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир"

Новости » Общество    13.05.2019 - 23:57
В России продлили арест пятерым фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир"
Фото: фигуранты "дела Хизб ут-Тахрир" (humanrights.org.ua)

Крымские татары останутся в СИЗО в Ростове до 15 августа

Таганрогский городской суд в Ростовской области России 13 мая продлил меру пресечения четырем фигурантам второй симферопольской "дела Хизб ут-Тахрир", задержанных во время массовых обысков в аннексированом Крыму 27 марта. Об этом сообщают "Крым.Реалии".

Так, до 15 августа в СИЗО останутся Сейран Муртаза, Энвер Аметов, Меджит Абдурахманов и Рустем Сейтхалилов.

"Все было стандартно и шаблонно: наборы дежурных фраз о необходимости продления меры пресечения и содержания в СИЗО через допрос 15 свидетелей и проведения ряда следственных мероприятий. Единственное ходатайство, которое было удовлетворено за этот процесс - допуск родственников на обнародование", - рассказал адвокат Айдер Азаматов.

Он добавил, что судебное заседание было закрыто якобы из-за того, что будет оглашаться информация, которая является тайной следствия. Однако другие аналогичные заседания, которые проходят сейчас в Ростове-на-Дону, проходят в открытом режиме.

Кроме того, сегодня судья Ленинского райсуда Ростова-на-Дону продлил до 15 августа меру пресечения в виде содержания в СИЗО фигуранту второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир", общественному журналисту из Крыма Ремзи Бекирову.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 27 марта во время незаконных обысков в оккупированном Крыму в домах крымских татар российские силовики задержали 20 человек. Их подозревают в участии в организации "Хизб ут-Тахрир". На следующий день в Ростове-на-Дону были задержаны еще трое крымских татар.

Кроме того, 27-28 марта "суд" в Симферополе вынес решение об аресте всех задержанных до 15 мая.

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