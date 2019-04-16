ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Ще двом фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір" у Криму продовжили арешт

Новини » Суспільство    16.04.2019 - 18:45
Ще двом фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір" у Криму продовжили арешт
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

Арешт продовжено до 16 травня

"Верховний суд" Криму 16 квітня 2019 року продовжив до 16 травня запобіжний захід у вигляді утримання під вартою фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір" Енверу Аметову і Меджиту Абдурахманову, затриманим в ході масових обшуків 27 березня в Криму. Про це повідомляє "Кримська правозахисна група" в Facebook.

Повідомляється, що за інформацією громадського об'єднання "Кримська солідарність", судові засідання проходили в закритому режимі.

Меджі Абдурахманов, Енвер Аметов, Сейран Муртаза і Рустем Сейтхалилов знаходяться у російському Таганрозі в СІЗО №2. Всі звинувачуються за частиною 2 статті 205.5 КК Росії (участь у діяльності терористичної організації).

Ще двом фігурантам &quot;справи Хізб ут-Тахрір&quot; у Криму продовжили арешт

Нагадаємо, в п'ятницю, 12 квітня, в окупованому Криму "суд" відмовив фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір" у задоволенні апеляційної скарги на продовження арешту, залишивши в силі рішення про арешт до 18 травня.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 27 березня під час незаконних обшуків в окупованому Криму в будинках кримських татар російські силовики затримали 20 осіб. Їх підозрюють в участі в організації "Хізб ут-Тахрір". На наступний день в Ростові-на-Дону були затримані ще троє кримських татар.

Крім того, 27-28 березня "суд" у Сімферополі виніс рішення про арешт всіх затриманих до 15 травня.

США засуджують ганебне ставлення до Бекірова в анексованому Криму Суд знову продовжив арешт "екс-міністру охорони здоров'я Криму"
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України Кримарешт
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся