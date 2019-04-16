Ще двом фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір" у Криму продовжили арешт

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Арешт продовжено до 16 травня

"Верховний суд" Криму 16 квітня 2019 року продовжив до 16 травня запобіжний захід у вигляді утримання під вартою фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір" Енверу Аметову і Меджиту Абдурахманову, затриманим в ході масових обшуків 27 березня в Криму. Про це повідомляє "Кримська правозахисна група" в Facebook.

Повідомляється, що за інформацією громадського об'єднання "Кримська солідарність", судові засідання проходили в закритому режимі.

Меджі Абдурахманов, Енвер Аметов, Сейран Муртаза і Рустем Сейтхалилов знаходяться у російському Таганрозі в СІЗО №2. Всі звинувачуються за частиною 2 статті 205.5 КК Росії (участь у діяльності терористичної організації).

Нагадаємо, в п'ятницю, 12 квітня, в окупованому Криму "суд" відмовив фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір" у задоволенні апеляційної скарги на продовження арешту, залишивши в силі рішення про арешт до 18 травня.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 27 березня під час незаконних обшуків в окупованому Криму в будинках кримських татар російські силовики затримали 20 осіб. Їх підозрюють в участі в організації "Хізб ут-Тахрір". На наступний день в Ростові-на-Дону були затримані ще троє кримських татар.

Крім того, 27-28 березня "суд" у Сімферополі виніс рішення про арешт всіх затриманих до 15 травня.