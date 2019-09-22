Росію можуть відсторонити від Олімпійських ігор в 2020 році

Ілюстративне фото (Olympic.org)

Причина можливої відмови РФ в участі - допінговий скандал

Росію можуть відсторонити від Олімпіади-2020 в Токіо у зв'язку з підозрами Московської антидопінгової лабораторії у підробках даних. Як передає РБК-Україна, про це пише The Telegraph.

Посилаючись на свої джерела, британське видання зазначає, що йдеться про скандал, коли з'ясувалося, що перш ніж передати дані про допінг спортсменів у Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA), лабораторія підробляла інформацію.

WADA також вважає, що цією інформацією маніпулювали останні 18 місяців, намагаючись приховати "історичне та системне вживання допінгу російськими спортсменами".

За інформацією Telegraph, протягом наступних двох місяців можуть з'явитися нові докази виявлених маніпуляцій з допінг-пробами. Якщо буде підтверджена інформація про підробки - це може призвести до виключення російських спортсменів з Олімпіади-2020.

Нагадаємо, раніше вже з'являлася інформація, що Росію можуть відсторонити від Олімпіади 2020 року, яка пройде в Токіо, у зв'язку з ситуацією навколо звинувачень стрибуна у висоту Данила Лисенка в дачі неправдивих свідчень у справі про пропуск допінг-тестів. Він надав підроблені документи, згідно з якими пропустив тести начебто через хворобу.