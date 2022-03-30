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У Польщі заявили про бажання мати ядерну зброю. Але це нереальна ідея

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Варшава, Середа 30 березня 2022 21:02
У Польщі заявили про бажання мати ядерну зброю. Але це нереальна ідея Фото: Ярослав Качинський про ядерну зброю в Польщі (gettyimages)
Автор: Артем Горовенко

Віце-прем'єр Польщі Ярослав Качинський висловився про ситуацію в Україні. Він закже оцінив можливість володіння ядерною зброєю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rzeczpospolita.pl.

Ярослав Качинський висловився про ситуацію в Україні.

"Росіяни готуються до нового наступу, вони стягують війська з різних куточків світу, але ніхто не може відповісти, чи змінять ці сили ситуацію на фронті. Все вказує на те, що це буде довга війна", - сказав він.

Президент "Право і справедливість" також говорив про можливість наявності в Польщі ядерної зброї. Він зізнався, що хотів би бачити таку зброю в країні, але "як відповідальний політик я повинен оцінити цю ідею як нереальну".

Нагадаємо, що Польща заборонила імпорт російського вугілля.

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Польша Качинский Ядерна зброя
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