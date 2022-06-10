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У Польщі серйозно сприймають заяви Росії про ядерні удари, - посол

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Київ, П'ятниця 10 червня 2022 14:50
У Польщі серйозно сприймають заяви Росії про ядерні удари, - посол Фото: посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький (facebook com AmbasadaUkrainywPolsce)
Автор: Наталія Юрченко

Польща серйозно сприймає погрози з боку Росії. Особливо заяви російських чиновників про можливість ядерного удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю посла Польщі в Україні Бартоша Ціхоцького виданню Укрінформ.

За його словами, Польща уважно слідкує за заявами Росії про "чергу на денацифікацію" після України та можливі ядерні атаки.

"У нас немає жодних ілюзій. Мета агресії, яка почалася наприкінці лютого - не захопити окремі міста України, а змусити всіх у Європі повернутися на 30-40 років назад", - сказав дипломат.

Він заявив, що Росія для досягнення своїх цілей використовує всі наявні інструменти та сфери, зокрема військові, економічні та дипломатичні. Проте Польща усвідомлює, що РФ змогла б швидше дістатися і до її кордонів, якби Україна не утримала оборону.

Посол додав, що війна в Україні "є шансом зупинити режим, який загрожує всьому світу".

Нагадаємо, раніше в Міноборони Росії пригрозили, що знищуватимуть конвої з іноземною зброєю для України.

Крім того, Росія провела навчання з використанням ядерної зброї в Калінінградській області, що межує з Польщею і Литвою.

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