У Польщі серйозно сприймають заяви Росії про ядерні удари, - посол

Польща серйозно сприймає погрози з боку Росії. Особливо заяви російських чиновників про можливість ядерного удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю посла Польщі в Україні Бартоша Ціхоцького виданню Укрінформ .

За його словами, Польща уважно слідкує за заявами Росії про "чергу на денацифікацію" після України та можливі ядерні атаки.

"У нас немає жодних ілюзій. Мета агресії, яка почалася наприкінці лютого - не захопити окремі міста України, а змусити всіх у Європі повернутися на 30-40 років назад", - сказав дипломат.

Він заявив, що Росія для досягнення своїх цілей використовує всі наявні інструменти та сфери, зокрема військові, економічні та дипломатичні. Проте Польща усвідомлює, що РФ змогла б швидше дістатися і до її кордонів, якби Україна не утримала оборону.

Посол додав, що війна в Україні "є шансом зупинити режим, який загрожує всьому світу".