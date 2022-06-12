ru ua
Нд, 12 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Захід має право дати Україні ядерні боєголовки для захисту незалежності, - євродепутат

Новость на русском →
Неділя 12 червня 2022 11:04
Захід має право дати Україні ядерні боєголовки для захисту незалежності, - євродепутат Фото: депутат Європарламенту Радослав Сікорський (flickr.com)
Автор: Валерія Поліщук

Захід має право дати Україні ядерні боєголовки для захисту своєї незалежності. Адже російський диктатор Володимир Путін порушив Будапештський меморандум.

Про це заявив депутат Європарламенту Радослав Сікорський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Еспресо ТВ".

Він нагадав, що Україна віддала свій ядерний потенціал за Будапештським меморандумом у 1994 році в обмін на гарантії територіальної цілісності та суверенітету.

Сікорський заявив, що Україна тоді не могла обслуговувати ядерний потенціал і не мала доступу до операційного контролю над ним, а Росія зараз не визнає положення документа гарантіями.

"Проте Росія порушила Будапештський меморандум. Тому вважаю, що ми як захід мали б право подарувати Україні ядерні боєголовки, так щоб вона могла захистити свою незалежність", - заявив він.

Раніше президент Володимир Зеленський ініціював консультації з приводу Будапештського меморандуму.

Детальніше про цей документ читайте в матеріалі "Заснований на відмові України від ядерної зброї. У чому суть Будапештського меморандуму".

Читайте РБК-Україна в Google News
Ядерна зброя Війна Росії проти України
NEWS
Не 40 годин. Через війну в Україні робочий тиждень триває довше
Не 40 годин. Через війну в Україні робочий тиждень триває довше
DAILY
Олександр Сєнкевич: В Миколаєві ніколи не любили Росію. Любили Радянський союз
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Олександр Сєнкевич: В Миколаєві ніколи не любили Росію. Любили Радянський союз