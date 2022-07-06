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У Росії зазіхнули на Аляску і натякнули на її "повернення"

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Середа 06 липня 2022 20:06
У Росії зазіхнули на Аляску і натякнули на її "повернення" Фото: В'ячеслав Володін, cпікер Держдуми РФ (duma.gov.ru)
Автор: Іван Носальський

У Держдумі РФ пригрозили Сполученим Штатам планами "повернути" Аляску за допомогою псевдореферендума.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости", про це заявив спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін.

"Порядність не означає слабкість. Нам є завжди чим відповісти. А Америка нехай завжди пам'ятає: там є частина її (Росії - ред.) території - Аляска. Ось коли вони починають намагатися розпоряджатися нашими ресурсами за кордоном, перш ніж це робити, подумають, що нам є що теж повертати", - заявив російський чиновник.

При цьому він додав, що віце-спікер Держдуми РФ Петро Толстой запропонував провести псевдореферендум для анексії Аляски.

Нагадаємо, раніше Росія пригрозила Норвегії поверненням частини Баренцевого моря.

Також ми писали, що Литва обмежила транзит в Калінінградську область РФ. Через це Кремль перейшов до прямих погроз.

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