У Росії зазіхнули на Аляску і натякнули на її "повернення"
У Держдумі РФ пригрозили Сполученим Штатам планами "повернути" Аляску за допомогою псевдореферендума.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости", про це заявив спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін.
"Порядність не означає слабкість. Нам є завжди чим відповісти. А Америка нехай завжди пам'ятає: там є частина її (Росії - ред.) території - Аляска. Ось коли вони починають намагатися розпоряджатися нашими ресурсами за кордоном, перш ніж це робити, подумають, що нам є що теж повертати", - заявив російський чиновник.
При цьому він додав, що віце-спікер Держдуми РФ Петро Толстой запропонував провести псевдореферендум для анексії Аляски.
Нагадаємо, раніше Росія пригрозила Норвегії поверненням частини Баренцевого моря.
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