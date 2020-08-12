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ВООЗ про російську вакцину від коронавіруса: говорити про її використання рано

Світ, Середа 12 серпня 2020 16:52
ВООЗ про російську вакцину від коронавіруса: говорити про її використання рано
Фото: лікар (РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

В організації не готові сказати, чи можна цю вакцину застосовувати масово

Всесвітня організація охорони здоров'я поки не готова сказати, чи може російська вакцина від коронавіруса використовуватися по всьому світу. При цьому в організації вважають, що у РФ є технічні можливості для її створення.

Про це заявила на брифінгу 12 серпня директор з управління програмами Близькосхідного офісу ВООЗ Рана Хаджі.

"Російська вакцина пройшла перші дві фази, тепер вона проходить третю фазу тестування. Вона не пройшла всі експерименти. Ми в прямому контакті з владою Росії і знаємо, що Рф в цілому має наукові та технічні можливості для створення вакцин... ВООЗ не готова на даний момент сказати, чи відповідає вакцина параметрами, щоб використовуватися по всьому світу", - сказала Хаджі.

Нагадаємо, днями російських президент Володимир Путін оголосив, що його країна першою у світі зареєструвала вакцину від коронавіруса.

Раніше РБК-Україна писало, що пов'язані з Росією хакери роблять спроби викрасти дані про вакцини від коронавіруса, які розробляються у Великобританії, США і Канаді.

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