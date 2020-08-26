США не визнають результати випробувань російської вакцини від COVID-19

Фото: Марк Медоуз (golos-ameriki.ru)

Глава апарату Білого дому Марк Медоуз заявив, що США не приймуть результати випробувань російської вакцини проти коронавірусу. За його словами, країна має намір слідувати своїм стандартам контролю за якістю лікарських препаратів.

Про це сказав в інтерв'ю Politico.

"Ми не приймемо іноземні випробування від Росії... Російські випробування... я б не став брати цю вакцину", - заявив Медоуз, зазначивши, що в США мають намір слідувати своїм стандартам контролю за якістю лікарських препаратів, а "не обходити правила".

Раніше президент Росії Володимир Путін оголосив, що його країна першою у світі зареєструвала вакцину від коронавірусу.

З жовтня має початися масова вакцинація російських медиків, а з 1 січня наступного року вакцину обіцяють ввести в широкий обіг

Також РБК-Україна писало, що директор Європейського бюро ВООЗ доктор Ханс Клюге раніше повідомив, що організація вітає всі досягнення в розробці вакцин, проте кожна вакцина повинна проходити одні й ті ж клінічні випробування, а російська вакцина поки протестована лише на кількох десятках людей.