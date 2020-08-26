У Росії готують до реєстрації другу вакцину від COVID-19

Фото: у Росії заявили про ще одну вакцину (УНІАН)

В Російській Федерації готують до реєстрації другу вакцину від коронавірусу COVID-19. Очікується, що її зареєструють в кінці вересня - на початку жовтня.

Про це на нараді з президентом Росії Володимиром Путіним заявила віце-прем'єр Тетяна Голікова, передає "Російська газета".

Повідомляється, що мова йде про вакцину "ЭпіВакКорона", розроблену науковим центром "Вектор" в Новосибірську. За словами Голікової, в кінці вересня завершаться клінічні дослідження цієї вакцини.

"Ця вакцина на основі пептидних антигенів отримала назву "ЭпіВакКорона", і думаю, що в кінці вересня-початку жовтня вона також буде зареєстрована", - сказала вона.

Нагадаємо, раніше президент Росії Володимир Путін оголосив про реєстрацію першої вакцини від коронавірусу; він також заявив, що одна з його дочок зробила щеплення.

З жовтня має початися масова вакцинація російських медиків, а з 1 січня наступного року вакцину обіцяють ввести в широкий обіг

Європейське відділення Всесвітньої організації охорони здоров'я почало переговори з РФ для отримання більш детальної інформації про цю вакцину; організація також наполягає на клінічних випробуваннях.

РБК-Україна писало про те, як світ створює і буде ділити вакцину від коронавірусу.