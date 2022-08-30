Данілов назвав вирішальні відмінності України від РФ на тлі війни
Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (president gov ua)
Між Україною і Росією є п'ять вирішальних відмінностей, які в підсумку приведуть до української перемоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter секретаря РНБО Олексія Данілова.
На його думку, ось п'ять основних відмінностей, які є вирішальними у війні за незалежність:
- Консолідація навколо українського Національного спротиву зростає, а підтримка війни серед росіян падає;
- Сили оборони України інтенсивно беруть на озброєння сучасну західну техніку, а армія Росії знімає зі зберігання стару радянську;
- Мобілізаційний потенціал України постійно посилюється, а Росії - вичерпується. Загальна мобілізація для Кремля - шлях до внутрішньої дестабілізації;
- Українська армія постійно нарощує якість, а Росія поступово втрачає перевагу в кількості;
- Українці борються за життя і майбутнє, росіяни воюють за унітаз і порцію "бояришніка".
Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський зробив заяву про плани України щодо окупантів. А також порадив росіянам вже зараз тікати, якщо вони хочуть вижити.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.